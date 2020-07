Elisabetta Gardini non vuole «Covid da altri Paesi» (Di venerdì 24 luglio 2020) «No Covid da altri Paesi», mostra questo cartello Elisabetta Gardini, esponente di Fratelli d’Italia che ha partecipato a un sit in di protesta in provincia di Venezia, a Cona, dove alcuni manifestanti hanno chiesto chiarimenti rispetto alle frasi del prefetto della città lagunare che avrebbe dato indicazioni in merito alla riconversione di alcune ex caserme per accogliere alcuni migranti gestiti dalla Croce Rossa, alcuni di questi in quarantena o positivi al coronavirus. LEGGI ANCHE > Salvini contro il governo italiano che sparge infetti Elisabetta Gardini e il cartello «No Covid da altri Paesi» L’esponente di Fratelli d’Italia ha mostrato il ... Leggi su giornalettismo

Uno slogan che lascia qualche dubbio e che fa sorridere. E che scatena l’ironia sui social nei confronti di Elisabetta Gardini, ex parlamentare europea e ri-candidata – senza essere eletta – alle ulti ...

In questo video tratto da Youtube possiamo ammirare nelle immagini di Pupia.tv possiamo ammirare l’ex candidata europarlamentare di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini mentre partecipa a una protesta ...

