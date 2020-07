Elisabeth Moss su Apple con Shining Girls; Nina Dobrev si auto-produce Woman 99 (Di venerdì 24 luglio 2020) Elisabeth Moss e Nina Dobrev due nuovi progetti per le due attrici Nuovi progetti per due attrici molto amate e apprezzate come Elisabeth Moss reduce da Mad Men e The Handmaid’s Tale e Nina Dobrev protagonista di The Vampire Diaries. Elisabeth Moss in Shining Girls prodotto da Leonardo Di Caprio per Apple Elisabeth Moss sbarca su Apple come protagonista del progetto appena ordinato Shining Girls un thriller metafisico ispirato (ormai sta diventando un abitudine) a un romanzo, in questo caso The Shining Girls scritto da Lauren Beukes e uscito nel ... Leggi su dituttounpop

3cinematographe : Tanti auguri a Elisabeth Moss che oggi compie 38 anni! Questa attrice non smette più di stupire e continua a collez… - MissOHaras : Ovviamente quelli che non guardano le serie tv e le considerano programmi che 'friggono il cervello' neanche la con… - nientepopcorn : #24luglio: l'attrice #ElisabethMoss compie 38 anni ?? #PeggyOlson in #MadMen, June/Offred in #TheHandmaidsTale,… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: #ElisabethMoss sarà la protagonista di #ShiningGirls , la nuova serie targata Apple che sarà prodotta da #LeonardoDiCa… - ReignOfTheSerie : #ElisabethMoss sarà la protagonista di #ShiningGirls , la nuova serie targata Apple che sarà prodotta da… -