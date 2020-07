Elisa Isoardi torna in cucina dopo la chiusura de La prova del cuoco: “Alle mani ci penso…” [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Elisa Isoardi dispiaciuta per la chiusura de La prova del cuoco La chiusura de La prova del cuoco dopo vent’anni di messa in onda ha lasciato l’amaro in bocca non solo al pubblico di Rai Uno, ma soprattutto alla conduttrice Elisa Isoardi. Quest’ultima un paio di stagioni fa aveva preso le redini dello storico cooking show di Rai Uno lasciato libero da Antonella Clerici. Ma causa ascolti bassi e un nuovo progetto all’orizzonte, i vertici di Viale Mazzini hanno preferito sostituire la gara dei cuochi con un format che si chiama È sempre mezzogiorno. Alla guida ci sarà ancora una volta la compagna di Vittorio Garrone. Nel frattempo l’ex fidanzata di Matteo ... Leggi su kontrokultura

