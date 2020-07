Elena Sofia Ricci, il grave lutto che ancora adesso l’addolora: “Sei il nostro angelo” (Di venerdì 24 luglio 2020) Elena Sofia Ricci e le foto dal set di Che Dio ci Aiuti 6 Da qualche settimana Elena Sofia Ricci si trova su un set per le riprese della sesta stagione di Che Dio ci Aiuti. Mentre su Rai Uno tutte le domeniche sera stanno andando in onda le repliche della quinta. ancora una volta la professionista ricopre il ruolo di Suor Angela e molto spesso, attraverso il suo account Instagram posta degli scatti insieme ai suoi colleghi. Di recente, infatti, è stata messa una foto con: Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo. Ma nelle ultime, la Ricci ha utilizzato il suo canale social per ricordare la madre, Elena Ricci Poccetto. Quest’ultima è venuta a mancare un ... Leggi su kontrokultura

