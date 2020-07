Elena Ceste, la difesa di Michele: ‘Sui vestiti il DNA del vero assassino’ (Di venerdì 24 luglio 2020) Nonostante sia stato condannato a 30 anni di carcere in via definitiva, per omicidio e occultamento di cadavere della moglieElena Ceste, Michele Buoninconti non si arrende. L’uomo le sta tentando tutte per poter dimostrare la sua presunta innocenza. Secondo la difesa dell’ex vigile del fuoco, sui vestiti di Elena sarebbe impresso il DNA del vero assassino. I biologo e genetista forense Eugenio D’Orio è procuratore speciale di Michele Buoninconti. A suo avviso: “La mancata ricerca di DNA sui vestiti di Elena Ceste rappresenta una grave lacuna investigativa”. La scomparsa di Elena Ceste Elena Ceste ... Leggi su kontrokultura

OrioEugenio : Omicidio di #ElenaCeste I giudici hanno accolto la mia richiesta di accesso ai #reperti per svolgere analisi di… - lavocediasti : La Falco Investigazioni ottiene l'accesso ai reperti sul caso di Elena Ceste - OrioEugenio : Omicidio di #ElenaCeste I giudici hanno accolto la mia richiesta di accesso ai #reperti per svolgere analisi di… - JohSogos : RT @LaStampa: Il tribunale di Asti ha concesso il nullaosta alle analisi genetiche dei vestiti che Elena Ceste indossava il giorno della su… - LaStampa : Il Tribunale di Asti concede l’accesso agli indumenti di Elena Ceste -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Ceste Caso Elena Ceste, per la prima volta saranno analizzati i vestiti della vittima LuccaInDiretta Elena Ceste, “DNA del vero assassino”: arriva la decisione del giudice

C’è stata la valutazione della richiesta di Buoninconti di effettuare nuovi esami sui vestiti di Elena Ceste. Cosa si è deciso La difesa di Michele Buoninconti sostiene che i vestiti di Elena Ceste cu ...

Caso Ceste, i consulenti ribattono: «Chiederemo di nuovo l’esame sui vestiti di Elena»

A poche ore dalla notifica dell’integrazione all’autorizzazione rilasciata sull’analisi degli indumenti di Elena Ceste che il team di consulenti incaricati da Michele ha chiesto nell’ambito di indagin ...

C’è stata la valutazione della richiesta di Buoninconti di effettuare nuovi esami sui vestiti di Elena Ceste. Cosa si è deciso La difesa di Michele Buoninconti sostiene che i vestiti di Elena Ceste cu ...A poche ore dalla notifica dell’integrazione all’autorizzazione rilasciata sull’analisi degli indumenti di Elena Ceste che il team di consulenti incaricati da Michele ha chiesto nell’ambito di indagin ...