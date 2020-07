Eiyuden Chronicle è il successore spirituale di Suikoden ed approderà presto su Kickstarter (Di venerdì 24 luglio 2020) Alcuni dei creatori chiave dell'amato gioco di ruolo giapponese degli anni '90, Suikoden, stanno lanciando un successore spirituale su Kickstarter. Yoshitaka Murayama, Junko Kawano, Osamu Komuta e Junichi Murakami stanno lavorando insieme a un nuovo gioco di ruolo chiamato Eiyuden Chronicle, con una pagina su Kickstarter che uscirà il 27 luglio 2020 e scegliendo come obiettivo base 500.000 dollari.Eiyuden Chronicle è descritto come un'ode al classico genere JRPG dell'era PlayStation che presenterà esplorazioni classiche JRPG e battaglie in grafica 2.5D ad alta risoluzione, personaggi basati su pixel, una storia di guerra e amicizia, un cast diversificato di 100 unici eroi che si uniranno alla storia del protagonista ... Leggi su eurogamer

