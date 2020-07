Educazione Fisica a Scuola, Bucalo (FdI): Serve Figura Specializzata (Di venerdì 24 luglio 2020) Carmela Ella Bucalo, deputata di Fratelli d’Italia, con una nota dichiara la necessità di una Figura Specializzata per fare Educazione Fisica a Scuola. “Per diffondere l’Educazione Fisica e l’attività motoria nella Scuola primaria esiste dalla metà degli anni 2000, il progetto promosso dal Coni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione: sport di classe“. Esordisce così la deputata. “Si tratta di 2 ore settimanali per le IV e V classi e prevede il coinvolgimento di una Figura Specializzata quale il tutor sportivo scolastico, ovvero, laureato in scienze motorie o diplomato Isef che affianca l’insegnante” ... Leggi su youreduaction

davidealgebris : Siamo tra i più ignoranti d'Europa. Solo meglio di Malta / Portogallo /Spagna. Questo é il problema più grave / str… - DoloresParmegg1 : RT @cristianik1: Non l’avvenenza fisica, non l’estrazione sociale, non il benessere economico, la differenza la fa l’educazione. - calabraducia : RT @cristianik1: Non l’avvenenza fisica, non l’estrazione sociale, non il benessere economico, la differenza la fa l’educazione. - Alexia30559 : RT @cristianik1: Non l’avvenenza fisica, non l’estrazione sociale, non il benessere economico, la differenza la fa l’educazione. - GiuliaVannini1 : RT @cristianik1: Non l’avvenenza fisica, non l’estrazione sociale, non il benessere economico, la differenza la fa l’educazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Educazione Fisica Scuola primaria, Bucalo (FdI): Professori di educazione fisica senza tutele, cosa fa la Azzolina per difenderli? Oggi Scuola Atti di bullismo contro il compagno disabile, studente savonese condannato a 18 mesi

Savona. Nel gennaio 2018 uno studente savonese (Edoardo Perrone, allora 18enne) era stato colpito da un divieto di avvicinamento ad un compagno di classe disabile (anche lui maggiorenne) nei confronti ...

Bucalo (Fratelli d’Italia): “Affidare l’educazione fisica nella scuola primaria a figure specialistiche”

Fratelli d’Italia, con una nota, comunica che è stata presentata un’interrogazione alla ministra sui professori di educazione fisica senza tutele. Per diffondere l’educazione fisica e l’attività motor ...

Savona. Nel gennaio 2018 uno studente savonese (Edoardo Perrone, allora 18enne) era stato colpito da un divieto di avvicinamento ad un compagno di classe disabile (anche lui maggiorenne) nei confronti ...Fratelli d’Italia, con una nota, comunica che è stata presentata un’interrogazione alla ministra sui professori di educazione fisica senza tutele. Per diffondere l’educazione fisica e l’attività motor ...