Ecco tutti gli appuntamenti del weekend di DAZN

Takaaki Nakagami si mette in luce nelle FP2, stampando il miglior crono del venerdì. Seguono Zarco e Pol Espargaró, caduti durante il turno. Seconda caldissima sessione di prove libere che mette in ri ...Il trentaseiesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 25 luglio alle 21:45 con Napoli-Sassuolo. Segui Napoli-Sassuolo in diretta streaming su DAZN. Il match delle 17:15 di domenica 26 luglio s ...