Ecco perché fa piangere tutti i suoi ospiti: ciò che non sapevate su Pierluigi Diaco, ora si capisce tutto (Di venerdì 24 luglio 2020) Siamo nella stessa lacrima, canterebbe Elisa. Piange l'attore scafato al ricordo di un vibratile passato, piange il politico sicuro nell'attesa dell'incerto futuro. Piange il conduttore cazziato dal censore redivivo; piange l'autore «per il troppo amore, essendo io un emotivo». Piange l'anchorman di mille battaglie, piange la matrona aumentata di taglie. Piange l'ospite per il compleanno, piange perfino il cane, senza far danno. Piangono tutti sia belli sia brutti. In tv, ultimamente è tutt' un condotto lacrimale. Ma urge, per un approccio al fenomeno semantico, focalizzare la natura del pianto. C'È SFOGO E SFOGO Perché un conto è Vanessa Incontrada che lacrima per il body shaming, subìto, l'accusa di essere grassa; o Gerry Scotti che si sfoga durante l'ultima puntata di Chi vuol essere milionario? nel ricordo di suo ... Leggi su liberoquotidiano

