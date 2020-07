“È successo davvero?”. Temptation Island, a Filippo Bisciglia è andata davvero così (Di venerdì 24 luglio 2020) Ancora e soltanto Temptation Island. Potremmo chiudere così questo articolo sugli ascolti Tv del 23 luglio 2020. Ancora una volta il programma condotto di Filippo Bisciglia è riuscito a sbaragliare facilmente la concorrenza, segnando un successo dopo l’altro. Merito dei personaggi, ma prima ancora del format, dove si creano sempre giuste dinamiche in maniera naturale. Coppie scoppiano, altre vengono travolte dai dubbi, altre ancora escono fuori dal docu-reality più forti di prima. Se c’è l’amore – quello vero – nessun fidanzato è destinato a concludere l’esperienza da single. Naturalmente i telespettatori vogliono sapere chi riuscirà a sopravvivere e chi invece dovrà mettere definitivamente la parola fine alla propria ... Leggi su caffeinamagazine

