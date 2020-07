E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici ma con Anna Moroni grande esclusa dalla casa nel bosco? (Di venerdì 24 luglio 2020) In questi giorni si lavora per preparare al meglio il nuovo programma del mezzogiorno di Rai 1, e anche dai social sono arrivate le prime indicazioni che ci permettono di scoprire chi ci sarà nel “bosco virtuale” di Antonella Clerici. Per la conduttrice di riparte da E’ sempre mezzogiorno, un programma fatto di racconti ma anche di momenti dedicati alla cucina. Per questo ci saranno anche volti che Antonella ha sempre voluto al suo fianco nei lunghi anni di conduzione de La prova del cuoco. Ma i fans della Clerici si sono accorti di un dettaglio, non di poco conto. Tra i vari ospiti alla cena nella casa nel bosco, servita anche per mettere nero su bianco nuove idee, con la ... Leggi su ultimenotizieflash

antoclerici : E' sempre mezzogiorno?????? - giord97 : Ci vedrei bene una puntata di 'E' sempre mezzogiorno' e poi una ospitata da Mara per redimere la questione - hellobencha : io: oggi mi sveglio minimo a mezzogiorno e non faccio un cazzo sempre io: sveglia dalle otto e mezzo, in piedi dall… - cinzia_nistico : @DarioNardella @comunefi @GianassiFede In piazza San Jacopino si inizia con musica ad alto volume e birra ai tavoli… - hufflecass : tipo stamattina è andato al mare è l’una e ancora non è tornato perché nessuno gli ha mai dato un orario io invece… -