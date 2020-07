È arrivata la querela a Travaglio per la carta igienica con la faccia di Renzi. Nella denuncia anche una cartolina “fumante” (Di venerdì 24 luglio 2020) È arrivata a Marco Travaglio la querela da parte di Matteo Renzi per il famigerato rotolo di carta igienica apparso in tv alle spalle del direttore del Fatto quotidiano oltre un anno e mezzo fa. Era il 13 febbraio 2019 infatti quando Travaglio ha partecipato in collegamento con Tagadà su La7 dal suo ufficio con lo sfondo che ha fatto scattare la denuncia. Dietro di lui campeggiava un rotolo di carta igienica con la faccia dell’ex premier, ma anche una cartolina con il volto di Renzi accompagnato da un segnale di pericolo e l’immagine, recita la denuncia citata dall’editoriale di oggi sul Fatto ... Leggi su open.online

domthewizard : @gianlucaeboli1 @juvemyheart Ti è già arrivata la querela da parte di Capuano? - Antonio53816487 : @InEsplorazione Coso di stefano lo fece anche con me,quando scrissi che a casal San Nicola nei disordini erano coin… - rosatrcz : @BarillariDav Cosa nascondono queste scuse? È arrivata la querela? - buch_1977 : @BarillariDav Da quando sei così diplomatico? Cos'è è arrivata la querela e non ti va di pagare? - caciara83 : @BarillariDav È arrivata la querela e ti stai cacando sotto vero? -