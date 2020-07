Durazzano, Fulvio Lombardo è il primo innesto per la nuova stagione (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDurazzano (Bn) – La difesa aveva bisogno di forze fresche e il Durazzano si è da subito attivato per cercare un profilo adatto a sposare il progetto della società. Questo profilo è stato individuato in Fulvio Lombardo, ragazzo apprezzato da tutti e mai fuori dalle righe. Ha accolto con piacere subito la chiamata del Durazzano e del tecnico Suppa, il quale lo ha avuto nelle sue recenti esperienze in Valle Telesina con Amorosi e Atletico Cerreto. “Sono felice di entrare a far parte di questa nuova realtà – ha spiega Lombardo – della quale conosco molti ragazzi con i quali ho giocato in passato. Il mister lo conosco molto bene e conosco bene i suoi metodi di allenare. La società ha fatto ... Leggi su anteprima24

