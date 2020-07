Dubbi a Temptation Island, coppia sotto accusa: è tutto organizzato? (Di venerdì 24 luglio 2020) Crescono i Dubbi su una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020: hanno concordato tutto? Sul web è caccia agli indizi. Foto: Instagram @filippobiscigliaLa quarta puntata di Temptation Island 2020 è stata ricca di sorprese, dal “tradimento” di Pietro Delle Piane al falò anticipato di una delle coppie non c’è stato un attimo di respiro per il pubblico a casa. Tuttavia proprio una delle coppie più calde di questa edizione ha destato notevoli Dubbi nel pubblico a casa: la loro storia è tutta una messa in scena? Ecco gli indizi che hanno scatenato i telespettatori. Temptation Island 2020, hanno concordato ... Leggi su chenews

Anna11563647 : @AlessandroChig1 @juventusfc Vabbe...su come è finita non ho dubbi... Ma per tirarmi un po' su vado a cercare quell… - entenkwkm : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, video: a Temptation Island la coppia sta vivendo un'avventura non facile da gesti… -