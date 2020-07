Drammatico incidente ad Amorosi: due feriti (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDrammatico incidente questa sera nel territorio di Amorosi, in via San Salvatore, dove una Fiat Multipla è entrata in contatto frontalmente con una micro-car. Il bilancio sarebbe di due feriti gravi. Sul posto si è registrato l’intervento immediato dei soccorritori del 118 e degli agenti della polizia di stato di Telese Terme. AGGIORNAMENTO DELLE ORE 22.20 Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni delle due persone rimaste ferite nell’impatto. Un 37enne alla guida della minicar è stato trasportato al Fatebenefratelli di Benevento per un trauma cranico, mentre un 54enne che viaggiava a bordo della Multipla ha rimediato una lesione alla spalla. Anche lui è stato trasportato al Fatebenefratelli. Entrambi risiedono ad ... Leggi su anteprima24

sardanews : Drammatico incidente ad Arzana: perde la vita un anziano - vivere_sardegna : Drammatico incidente ad Arzana: perde la vita un anziano - SteveBestOne : RT @oh_rizzonti: Tutti voi conoscete sicuramente la prematura scomparsa dell'attore #JamesDean, conoscete anche la storia della macchina co… - lecco_notizie : Sonico (BS). Drammatico incidente, muore motociclista di 25 anni - tabletquotidia2 : RT @premioamidei: Scioccati e addolorati per l’incidente di questa mattina al Parco Coronini Cronberg, gli organizzatori del Premio Amidei,… -

Ultime Notizie dalla rete : Drammatico incidente Sonico (BS). Drammatico incidente, muore motociclista di 25 anni Lecco Notizie Alex Zanardi, il medico della riabilitazione: “I miracoli non li fa nessuno”

Continua il difficile percorso di Alex Zanardi per riprendersi dopo il drammatico incidente di cui è stato vittima. Da pochi giorni il campione è stato trasferito al centro di riabilitazione di Villa ...

Loris, morto in un incidente in moto. L’appello della moglie: “Cerco testimoni”

Il dolore per la morte del proprio compagno di vita e la volontà di fugare ogni dubbio rispetto al fatto che la tragedia sia stata causata da una fatalità. Per questo la veronese Desiree Marzari ha de ...

Continua il difficile percorso di Alex Zanardi per riprendersi dopo il drammatico incidente di cui è stato vittima. Da pochi giorni il campione è stato trasferito al centro di riabilitazione di Villa ...Il dolore per la morte del proprio compagno di vita e la volontà di fugare ogni dubbio rispetto al fatto che la tragedia sia stata causata da una fatalità. Per questo la veronese Desiree Marzari ha de ...