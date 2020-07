Drammatico incidente ad Amorosi: due feriti gravi (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDrammatico incidente questa sera nel territorio di Amorosi, in via San Salvatore, dove una Fiat Multipla è entrata in contatto frontalmente con una macchina di bassa cilindrata. Il bilancio sarebbe di due feriti gravi. Sul posto si è registrato l’intervento immediato dei soccorritori del 118 e degli agenti della polizia di stato di Telese. IN AGGIORNAMENTO L'articolo Drammatico incidente ad Amorosi: due feriti gravi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Il dolore per la morte del proprio compagno di vita e la volontà di fugare ogni dubbio rispetto al fatto che la tragedia sia stata causata da una fatalità. Per questo la veronese Desiree Marzari ha de ...

Zanardi: nuove ore drammatiche. Dalla struttura di riabilitazione al S.Raffaele, 'condizioni instabili'

Alex è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale san Raffaele di Milano. Una decisione necessaria, hanno spiegato i medici, a causa delle condizioni definite 'instabili' di Redaz ...

