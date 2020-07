Dopo la morte della moglie, Travolta rompe con Scientology (che si oppone alla chemioterapia) (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo 45 anni di devozione, John Travolta avrebbe rotto i ponti con Scientology. La moglie Kelly Preston è morta in seguito a una battaglia durata due anni contro il tumore al seno e l’attore avrebbe sfidato l’opposizione della Chiesa ai trattamenti contro il cancro. Lo riporta il Daily Mail. Travolta ha annunciato la morte della moglie con un post su Instagram. Nel messaggio social, ringrazia il team medico che ha sostenuto la lotta della madre dei suoi figli. La famiglia Travolta si è rivolta all’Anderson Cancer Center, il miglior ospedale del paese per la cura del cancro. Ron Hubbard, fondatore di Scientology, era contrario ... Leggi su huffingtonpost

