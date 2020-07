Dopo il successo di Aversa il brand Vovò sbarca a Salerno, domenica l’opening con stelle del mondo fashion e social (Di venerdì 24 luglio 2020) Salerno. L’eccellenza e la qualità sbarcano anche a Salerno, parliamo del brand Vovò. Nato nell’aprile del 2017 dall’idea di due giovani fratelli Vincenzo e Carmen Andreozzi, che supportati dalla famiglia, hanno deciso di dare il via a un progetto imprenditoriale, ovvero una gioielleria dedicata a prodotti in argento. L’impegno e la tenacia sono statti ripagati con … L'articolo Dopo il successo di Aversa il brand Vovò sbarca a Salerno, domenica l’opening con stelle del mondo fashion e social Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

