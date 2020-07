Donnarumma: «Il nostro obiettivo è arrivare quinti, lotteremo fino alla fine» (Di venerdì 24 luglio 2020) Gigio Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Milan contro l’Atalanta: le sue parole Gigio Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Milan contro l’Atalanta: queste le parole del portiere rossonero. MATCH – «Sapevamo di giocare contro una grande squadra, volevamo vincere a tutti i costi ma va bene così. Siamo più squadra e più compatti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, peccato per un punto ma va bene». FASCIA – «Mi dispiace veramente per Alessio che è un amico e un grande capitano, spero possa tornare presto, ci dà una grande mano, è un orgoglio vestire questa fascia». PRELIMINARI EUROPA LEAGUE – «Il nostro obiettivo è arrivare ... Leggi su calcionews24

Finisce in parità la sfida tra le due squadre ancora imbattute dopo il lockdown, ma i fan rossoneri vanno all’attacco di Biglia Finisce in parità la sfida di San Siro tra Milan e Atalanta. Forse la ga ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match di ‘San Siro‘, Milan-Atalanta, gara valevole per la 36^ giorna ...