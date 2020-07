Donna uccisa trovata nella casa in fiamme: la testa di Marcella fracassata sul bidet. Fermato un marocchino (Di venerdì 24 luglio 2020) Il killer di Marcella Boraso , la 59enne trovata cadavere nella sua casa a Portogruaro , lo ha fatto sbattendole ripetutamente la testa su un bidet del bagno. Un'azione compiuta con tale violenza che ... Leggi su leggo

