Dieci Years of One Direction: la boys band celebra il decennale (Di venerdì 24 luglio 2020) I One Direction festeggiano in questi giorni il loro decennale, la boys band che il 23 Luglio 2010 vide la sua nascita grazie all’intuito di Simon Cowrll creatore di X Factor che decise di riunire i 5 ragazzi che alle audizioni del talent si erano presentati separati. Cowrll ebbe il merito d’intuire il potenziale artistico dei giovani talenti e in poco tempo gli One Direction conquistarono le classifiche di tutto il mondo divenendo un successo musicale straodinario. Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan oggi non sono più una band ma le fans continuano ad idolatrarli come se fossero ancora insieme. L’ex gruppo ha oggi accettato di promuovere una serie d’iniziative via web per accontentare le tante richieste delle ... Leggi su quotidianpost

