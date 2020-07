Didattica a Distanza, Azzolina: Valida Solo per Studenti Delle Scuole Superiori (Di venerdì 24 luglio 2020) La Ministra dell’Istruzione Azzolina, ospite al programma “In Onda” di La 7, parla della Didattica a Distanza. “Sarà Valida Solo per gli Studenti Delle Scuole Superiori, dai 14 anni in poi. Prima non è possibile. Si parla, comunque, di Didattica integrativa a quella tradizionale” afferma la Ministra in merito alla DaD. Azzolina accenna anche alla misurazione della temperatura: “Deve essere misurata a casa per evitare contagi, che vada a scuola tramite i trasporti pubblici. Si tratta di normale misura di sicurezza“. Leggi su youreduaction

prodettorre : @paolo_gibilisco Forme di didattica che prevedono scappellamenti a destra. D'altro canto, evitando di alzarsi, si m… - pierluigiLance1 : RT @GToccafondi: I ragazzi possono giocare a calcetto e andare in discoteca o sulle spiagge. Ma per la scuola si parla ancora di didattica… - pierluigiLance1 : RT @GToccafondi: Sulla ripartenza della #scuola basta parole, servono fatti. La priorità è che tutti i ragazzi tornino in classe a settembr… - mikrokoskam : @bongiorno_elisa Sono gli stessi soldi utilizzati per la didattica a distanza, cioè quelli stanziati per l’Istruzio… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @GToccafondi: Sulla ripartenza della #scuola basta parole, servono fatti. La priorità è che tutti i ragazzi tornino in classe a settembr… -