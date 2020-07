Diasorin sospende la sperimentazione clinica in Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) Diasorin ha deciso di sospendere tutte le nuove attività di sperimentazione clinica con enti pubblici Italiani sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di certezza giuridica. Leggi su tg24.sky

alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Diasorin sospende la sperimentazione in Italia dopo l'inchiesta di Pavia - fisco24_info : Diasorin sospende la sperimentazione clinica in Italia: A seguito delle indagini sui test sierologici col San Matte… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Diasorin sospende la sperimentazione in Italia dopo l'inchiesta di Pavia - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Diasorin sospende la sperimentazione in Italia dopo l'inchiesta di Pavia - HuffPostItalia : Diasorin sospende la sperimentazione in Italia dopo l'inchiesta di Pavia -