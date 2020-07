Destinare almeno il 30% del Recovery Fund ad azioni per il clima (Di venerdì 24 luglio 2020) Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio, raggiunte dopo una lunga trattativa fra i 27 governi europei, che hanno segnato, secondo la maggior parte degli osservatori, una svolta storica europeista, nel Destinare ben 750 miliardi, parte in trasferimenti non onerosi e parte in prestiti, per la ripresa dell’Europa, pesantemente colpita dalla pandemia da Covid-19, contengono un esplicito “obiettivo climatico”, tanto rilevante quanto trascurato dai commenti della stampa e dal dibattito politico nazionale.“L’azione per il clima – si dice nel testo di queste conclusioni - sarà integrata nelle politiche e nei programmi finanziati nell’ambito del QFP e di Next Generation EU. Un obiettivo climatico generale del 30% si applicherà all’importo totale della spesa ... Leggi su huffingtonpost

Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio, raggiunte dopo una lunga trattativa fra i 27 governi europei, che hanno segnato, secondo la maggior parte degli osservatori, una svolta storica euro ...

