Delitto Serena Mollicone, rinviati a giudizio tre carabinieri, la moglie e il figlio del maresciallo Mottola (Di venerdì 24 luglio 2020) Il giallo sulla morte di Serena Mollicone si infittisce. Secondo la super perizia sarebbero spariti alcuni organi della ragazza. ROMA – Il giallo sulla morte di Serena Mollicone sembra non risolversi. La riesumazione del cadavere della ragazza uccisa nel 2001 ad Arce ha portato in evidenza l’assenza di alcuni organi e di altri reperti che erano stati prelevati durante la prima autopsia. Secondo quanto riferito nella super perizia e riportato da Il Giornale, ci sarebbero “alcuni reperti mai rinvenuti per ulteriori indagini e soprattutto non sarebbero stati condotti alcuni esami che avrebbero potuto indicare il momento preciso della morte della ragazza“. Si tratta naturalmente di prove fondamentali per cercare di dare un movente alla morte della ragazza. Tra gli accertamenti mancanti la ... Leggi su newsmondo

