Decreto Rilancio | Maglione | “Al Sannio oltre 10 milioni di euro”

Benevento – Per i comuni un nuovo sussidio da parte del governo. Nel Decreto Rilancio è stato previsto infatti un fondo di oltre 3 miliardi di euro a favore degli Enti locali. Lo comunica Pasquale Maglione, deputato e portavoce del M5S. "La riduzione delle entrate a causa dell'emergenza sanitaria e il conseguente blocco delle attività ha pesato molto sulle casse dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane. Il Governo, quindi, ha ritenuto doveroso andare in soccorso di quelli che sono i presidi dello Stato sul territorio, attraverso uno stanziamento di risorse eccezionale per evitare che il virus causi altre drammatiche ferite alle comunità. Alle somme già stanziate a fine maggio con un acconto, si aggiungono quelle attuali, per un ...

Bene la proposta del Ministro per le politiche agricole, Teresa Bellanova, di prevedere, nel prossimo decreto di sostegno ai settori produttivi, un bonus da cinquemila euro a fondo perduto per i ...

