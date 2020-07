DECLAN RICE: IL MEDIANO DEGLI HAMMERS CHE FA DELLA FISICITA’ LA SUA ARMA MIGLIORE (Di venerdì 24 luglio 2020) Uno dei pezzi pregiati del West Ham è sicuramente il centrocampista classe ’99 DECLAN RICE. A soli quattordici anni è arrivato tra le fila DEGLI HAMMERS, svincolandosi dal Chelsea che non aveva creduto abbastanza in lui. RICE, firma il suo primo contratto professionistico a dicembre 2015 e debutta poi due anni più tardi: il 21 maggio 2017 nel match vinto per 1-2 contro il Burnley. Da quel match in poi, per lui c’è stata l’ascesa che lo ha portato anche a vestire la maglia DELLA nazionale irlandese nel match amichevole contro la Turchia. DECLAN RICE è un MEDIANO, uno di quelli che potremmo definire come vera e propria “diga”a supporto DELLA difesa. Dotato ... Leggi su alfredopedulla

