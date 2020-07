De Zerbi: “Stimo Gattuso. Ha fatto un lavoro straordinario. Vogliamo arrivare ottavi” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha presentato la partita di domani contro il Napoli in conferenza stampa. “Dobbiamo trovare le forze dentro noi stessi. Abbiamo giocatori infortunati e altri stanchi, ma come tutti le altre squadre. Mancano dieci giorni alla fine del campionato e noi Vogliamo arrivare ottavi, un obiettivo importante che darebbe un senso alla stagione. Non dobbiamo abbassare la guardia sino alla fine“. Sulla condizione della squadra: “Capisco che si è stanchi, che si gioca a 40 gradi e che dieci partite in un mese siano tante, ma siamo ancora in ballo, bisogna avere più fame e andare oltre alle difficoltà. Quello che abbiamo fatto con Juve, Lazio e Bologna è già passato: dobbiamo sapere convivere con le sconfitte, ma anche con ... Leggi su ilnapolista

napolista : De Zerbi: “Stimo Gattuso. Ha fatto un lavoro straordinario. Vogliamo arrivare ottavi” “Ci sono tanti calciatori fuo… - sportli26181512 : Napoli-Sassuolo, De Zerbi: 'Obiettivo ottavo posto, stimo Gattuso': L'allenatore del Sassuolo vuole ripartire dopo… - SkySport : Napoli-Sassuolo, De Zerbi: 'Obiettivo ottavo posto, stimo Gattuso' - MauroMongiello : @strumentiumani Fonseca in teoria si ispira agli stessi principi, possibilmente gli darei una squadra in grado di a… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi “Stimo Rita Dalla Chiesa a TvBlog: “Forum è per me quello che la Prova del cuoco è per Antonella Clerici” TVblog.it