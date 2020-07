De Zerbi: “A Napoli con tanti assenti. Gattuso ha fatto un lavoro straordinario” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali alla vigilia della gara di domani sera con il Napoli. L’allenatore dei neroverdi ha parlato della gara persa con il Milan: “Fino a quando siamo rimasti 11 contro 11, la partita era ancora aperta. Abbiamo preso due gol stupidi, avremmo potuto fare meglio nel secondo tempo. Poi rimanendo in 10 per qualcuno diventa più facile crederci, per qualcun altro meno, ma non è che nessuno ha fatto qualcosa in maniera superficiale o in malafede, sono caratteristiche. Domani dobbiamo prendere le forze dentro noi stessi. Abbiamo tanti infortunati. Abbiamo 10 giorni da lavorare, anche le altre sono stanche, dobbiamo prenderci l’ottavo posto perché ci teniamo, che poi possa valere per l’anno ... Leggi su alfredopedulla

