De Micheli: 13 mld in otto anni per strade, autostrade e ferrovie (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – L’investimento complessivo del Governo per l’infrastrutture nel Lazio e’ pari a piu’ del doppio di quello finalizzato alle nove opere che saranno commissariate. “Per il Lazio il totale nei prossimi otto anni di risorse stanziate dal governo e’ di piu’ di 13 miliardi tra strade autostrade porti e ferrovie”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso della presentazione delle infrastrutture insieme al presidente della Regione, Nicola Zingaretti. “Dietro queste scelte c’e’ un disegno, che riguarda la vita delle persone e rende piu’ attrattivi i territori per gli insediamenti produttivi, che e’ quello di garantire all’80% degli abitanti ... Leggi su romadailynews

