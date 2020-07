De Luca usa il pugno duro. Mille Euro di multe a chi è senza mascherina (Di venerdì 24 luglio 2020) De Luca firma una nuova ordinanza Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha convocato una riunione dell’unità di crisi per l’emergenza coronavirus. Lo stesso … L'articolo De Luca usa il pugno duro. Mille Euro di multe a chi è senza mascherina proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : CORONAVIRUS, NUOVA ORDINANZA IN CAMPANIA. DE LUCA USA IL PUGNO DURO - ottopagine : De Luca: '1000 euro di multa a chi non usa mascherina' - luca_genicco : RT @gustinicchi: Repubblica 5 milioni di infetti nel mondo di cui 8 solo negli Usa. - wam_the : De Luca: chiuderemo attività dove non si usa mascherina. Pronti nuovi divieti - corrierece : La rabbia di De Luca: 'Nessuno usa più la mascherina' - #Campania #Coronavirus #DeLuca #Mascherine #Provvedimenti… -