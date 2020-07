De Laurentiis insiste: convoca di nuovo i club di Serie A per il piano sui diritti tv (Di venerdì 24 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis non molla la presa sui diritti tv e convoca di nuovo i presidenti dei club di Serie A per discutere del suo progetto. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Ha convocato i presidenti un’altra volta. Appuntamento fissato per lunedì, a una settimana dal primo incontro, ancora a Roma, nello stesso hotel. Significativo il fatto che proprio lunedì scadrà il termine per presentare da parte dei fondi le offerte vincolanti per diventare partner di via Rosellini nella media company che dovrebbe gestire i diritti della A per il prossimo decennio”. All’interno della Lega, continua il quotidiano sportivo, “si stanno scontrando tre filosofie diverse, tre modi contrapposti di vedere e programmare ... Leggi su ilnapolista

De Laurentiis ha fatto bene, di certo non ha la bacchetta magica, ma sembra avere la volontà di insistere. I tifosi hanno ripreso ad allenarsi, per popolare il San Nicola, che vuoto deprime.

TUTTOSPORT - Milik-Juventus, il Napoli ha capito due cose. Paratici offre quattro giocatori

L'edizione odierna di TuttoSport prova a fare luce sulle dinamiche relative all’operazione Milik-Juventus. Il calciatore polacco vuole la Juventus, l’intesa con Aurelio De Laurentiis è possibile. I bi ...

