DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 27 luglio: il drammatico passato di Can (Di venerdì 24 luglio 2020) Trentaquattresimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato turco sta riscuotendo una serie di consensi positivi da parte del pubblico di Canale 5 raggiungendo dei numeri da prima serata. Le anticipazioni del primo appuntamento settimanale, svelano che Can e Sanem passeranno molto tempo insieme. I due protagonisti della serie faranno una passeggiata e il fotografo parlerà del suo passato. Nel frattempo Osman ha fatto colpo su Guliz che non gli toglie gli occhi di dosso. Cosa farà il macellaio? Per scoprirlo leggete l’articolo che contiene tutti gli spoiler dettagliati. Cane Sanem trascorrono del tempo insieme Le anticipazioni del 34esimo ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 23 luglio 2020 in streaming | Video Mediaset - fanscanyamanita : RT @QuiMediaset_it: #DayDreamer - Le ali del sogno sta per arrivare... Da mercoledì 10 giugno, alle 14.45 su #Canale5 - MaAreces : RT @Mirellacaporal1: Tra poco nuovo episodio #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? - Kr81RS : RT @Mirellacaporal1: Tra poco nuovo episodio #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? - Corina40631175 : RT @Mirellacaporal1: Tra poco nuovo episodio #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? -