DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 27 al 31 luglio: Sanem pronta a dire la verità a Can, poi litigano (Di venerdì 24 luglio 2020) Nuova settimana di programmazione di DayDreamer- Le Ali del Sogno Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Stando alle ultime informazioni, pare che Mediaset continuerà a trasmettere la serie anche dopo l’estate. In che modo? Condividendo il palinsesto con Il Segreto che terminerà definitivamente tra 108 puntate. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti rivelano che Sanem si sentirà in colpa nei confronti di Can. La Aydin cercherà invano di convincere Emre ad andare insieme da lui per dirgli tutta la verità. Successivamente la ragazza avrà un nuovo scontro col fotografo. Sanem vuole dire la verità a Can Le anticipazioni delle prossime puntate di ... Leggi su kontrokultura

