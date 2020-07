DAYDREAMER, anticipazioni puntata di lunedì 27 luglio 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di lunedì 27 luglio 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 25 luglio 2020Sanem vuole vivere i sentimenti che prova per Can, anche se si sente in colpa per aver aiutato inconsapevolmente Emre a sabotare alcuni progetti della Fikri Harika. Tra l’altro, Can è deciso ad introdurre la Aydin nella sua quotidianità e, oltre a parlarle della sua infanzia e del periodo che ha dovuto trascorrere lontano da Emre, la porta con sè nella casa in cui è cresciuto, prima che il matrimonio tra la madre Huma e il padre Aziz finisse. Deren non sopporta l’idea di dover lavorare insieme ad Aylin e teme che quest’ultima stia ... Leggi su tvsoap

