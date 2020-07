Dalla Spagna: denunciato il Fuenlabrada, in trasferta senza medico (Di venerdì 24 luglio 2020) Si complica il caso Fuenlabrada dopo la scoperta di 7 giocatori positivi al Coronavirus. Secondo quanto riporta il quotidiano AS, il Depor, squadra avversaria nel match sospeso lunedì’ scorso, avrebbe presentato ricorso alla Federcalcio Spangola denunciando l’assenza del medico del Fuenlabrada in trasferta a La Coruna. Si tratterebbe chiaramente di una violazione dell’articolo 104.1 del regolamento della RFEF. FOTO: AS L'articolo Dalla Spagna: denunciato il Fuenlabrada, in trasferta senza medico proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - SkyTG24 : #Roma, traffico droga: otto latitanti estradati dalla Spagna - fattoquotidiano : L’indice di contagio Rt in Italia supera l’1. Intanto nel mondo il Covid dilaga, dalla Spagna al disastro americano… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Dalla Spagna – Il Napoli non segue più Jovic, sul giocatore in pole un club ester… - infoitsport : Dalla Spagna | l'Inter al lavoro per il rinnovo di Lautaro Martinez -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna, il Barcellona blinda Ansu Fati: c’è una clausola da 400 milioni alfredopedulla.com IL BORSINO DEGLI ALLENATORI E L'INCERTEZZA VIOLA

A dieci giorni dalla fine del campionato tutto tace sul piano dell'allenatore, con molte società che stanno confermando gli attuali tecnici. Una dopo l'altra infatti hanno ufficializzato i rinnovi il ...

La Fiorentina pensa a Di Francesco? Mega offerta dalla Spagna per l’ex tecnico della Roma

Tra i nomi che sta valutando la Fiorentina per la panchina del futuro, c’è anche il nome di Eusebio Di Francesco. L’ex tecnico della Roma, però, ha ricevuto una mega offerta per la panchina dell’Alave ...

A dieci giorni dalla fine del campionato tutto tace sul piano dell'allenatore, con molte società che stanno confermando gli attuali tecnici. Una dopo l'altra infatti hanno ufficializzato i rinnovi il ...Tra i nomi che sta valutando la Fiorentina per la panchina del futuro, c’è anche il nome di Eusebio Di Francesco. L’ex tecnico della Roma, però, ha ricevuto una mega offerta per la panchina dell’Alave ...