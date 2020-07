Dalla scuola al turismo, gli interventi previsti con la manovra estiva da 25 miliardi (Di venerdì 24 luglio 2020) Dalla scuola al turismo, ecco tutti gli interventi previsti con la manovra estiva da 25 miliardi. ROMA – Il Governo sta ragionando sugli interventi da fare con la manovra estiva da 25 miliardi per cercare di rilanciare il Paese dopo la pandemia. Lo scostamento di bilancio dovrebbe essere varate nella prima settimana di agosto al termine del passaggio in Parlamento. Lavoro Come anticipato Dalla ministra Catalfo, la manovra dovrebbe prevedere la proroga di 18 settimane della cassa integrazione. Due le ipotesi al vaglio del Governo, secondo quanto riportato dall’Agi: la possibilità di accesso a partire dal calo del fatturato del ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Dalla scuola Graduatorie provinciali, spaventa la supplenza lontano da casa. È possibile scegliere solo le 20 scuole di istituto? Orizzonte Scuola La circolazione dell’acqua nelle profondità della Terra scatena terremoti e tsunami

Secondo questo studio, l’acqua e altri componenti volatili, quali l’anidride carbonica e lo zolfo, si sposterebbero nelle profondità del sottosuolo ed avrebbero un ruolo chiave nell’evoluzione del nos ...

Scuola, arriva l’ufficialità: lezioni al via dal 14 settembre

C’è l’ufficialità: lezioni al via in Italia dal prossimo quattordici settembre. Così ha deciso la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha firmato l’ordinanza legata al nuovo anno scolastico 20 ...

