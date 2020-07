Dal Portogallo: Cavani troppo oneroso per il Benfica (Di venerdì 24 luglio 2020) Brusca frenata d’arresto per Cavani al Benfica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di A Bola, le richieste dell’ex centravanti del Napoli (in scadenza con il Paris Saint Germain) sono ritenute eccessive ed insostenibili per il Benfica, che ha deciso di dunque di bloccare la trattativa. Ancora da decifrare dunque il futuro del calciatore uruguaiano classe 1987, su cui resta forte l’interesse di Atletico Madri, Chelsea, Leeds ed Inter. Foto: Cavani record Twitter PSG L'articolo Dal Portogallo: Cavani troppo oneroso per il Benfica proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

exitlight_ : @scintillerosse penso perché alla fine devono spostarsi dal Portogallo la settimana prima, magari è un casino con g… - tw_fyvry : @enrick81 @Tvottiano @napoliforever89 @famigliasimpson @OltreTv @ematr_86 @misterf_tweets @Gio79803890 @ZeusMega… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La F1 ha ufficializzato alti tre Gp nel mondiale 2020: #Imola, #Nurburgring e #Portimao. La F1 tornerà in Portogallo per… - filippo898 : RT @ultimenotizie: La F1 ha ufficializzato alti tre Gp nel mondiale 2020: #Imola, #Nurburgring e #Portimao. La F1 tornerà in Portogallo per… - Marylena_88 : RT @ultimenotizie: La F1 ha ufficializzato alti tre Gp nel mondiale 2020: #Imola, #Nurburgring e #Portimao. La F1 tornerà in Portogallo per… -