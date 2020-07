Cybersecurity, accordo strategico tra Corvallis e l'americana GrammaTech (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - accordo strategico tra Corvallis e l'americana GrammaTech. L'accordo si muove nel settore della Cybersecurity, campo in cui opera Juliasoft, società del Gruppo Corvallis, che ha chiuso un importante accordo con l'americana GrammaTech, società leader mondiale nel settore delle soluzioni Sast (Static application security testing), ovvero quelle applicazioni software che aiutano a garantire che il codice scritto faccia quello per il quale è stato creato, mantenendo i dati sempre sicuri. "L'agreement - dice Matteo Del Sole, Ceo di JuliaSoft - oltre all'integrazione di Julia in CodeSonar, che continua così ad essere una piattaforma proprietaria unica ed ... Leggi su iltempo

