Cultura | Ubi con Bergamo e Brescia ' capitali' | partnership da 9 | 5 mln fino al 2023

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Ubi Banca sostiene Brescia e Bergamo nel progetto capitali italiane della Cultura 2023 e partecipa con una partnership da 9,5 milioni di euro. Lo fa sapere il Comune di Bergamo. La partnership pluriennale accompagnerà le città fino al 2023. In stretta sinergia con i Comuni, nel biennio 2020-2021, "Ubi Banca si impegna a rafforzare ulteriormente il proprio sostegno al sistema Culturale di Bergamo e Brescia, per garantire il necessario ristoro alla rete Culturale cittadina, che ha subìto ingenti perdite generate dalla pandemia", spiega la nota. Il rilancio delle grandi istituzioni ...

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Ubi Banca sostiene Brescia e Bergamo nel progetto Capitali italiane della Cultura 2023 e partecipa con una partnership da 9,5 milioni di euro. Lo fa sapere il Comune di B ...

La Città dei Lettori

Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca e l’Associazione Wimbledon di Firenze, con il sostegno della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, la Cas ...

