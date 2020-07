Crotone, la serie A è tua! Pareggio dello Spezia, calabresi promossi matematicamente (Di venerdì 24 luglio 2020) Si è appena conclusa la trentaseiesima giornata di serie B. Il Crotone nel pomeriggio aveva realizzato una cinquina contro il Livorno e in virtù del Pareggio di stasera per 0-0 dello Spezia contro la Cremonese, i calabresi sono dunque matematicamente promossi in serie A come seconda classificata. Nelle altre gare, pari per 2-2 tra Ascoli e Pordenone e vittoria del Chievo per 4-1 sul Cittadella. Poi ancora: vittoria del Cosenza contro il Pisa per 2-1 e sconfitta casalinga dell’Entella contro il Perugia per 0-2. Perdono anche il Frosinone in casa contro il Benevento per 2-3 e la Salernitana per 2-4 contro l’Empoli. Il Trapani vince lo scontro salvezza contro il Pescara per 1-0, mentre il Venezia supera con lo ... Leggi su alfredopedulla

