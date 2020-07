Crotone in Serie A, la festa può partire: Maxi Lopez guida i calciatori scatenati, delirio in città [FOTO e VIDEO] (Di sabato 25 luglio 2020) La festa può partire. A Crotone come a Reggio Calabria, quasi due mesi fa, come a Napoli, come a Benevento, come a Reggio Emilia mercoledì. I pitagorici hanno raggiunto la promozione matematica nell’Olimpo del calcio. Si tratta di un ritorno, dopo il salto (primo in assoluto) ottenuto nel 2016, a cui erano seguite due stagioni in A e il nuovo ritorno in cadetteria. festa particolare, per i calciatori. In viaggio, di ritorno da Livorno (dove hanno vinto 1-5 nella gara delle 18.45), sono rimasti “attaccati” alla gara tra Cremonese e Spezia, che con il risultato finale di 0-0 ha sancito la matematica a due giornate dal termine, per via del +8 in classifica non più raggiungibile. La festa in viaggio è testimoniata soprattutto dal ricco ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B Il Crotone torna in Serie A dopo due anni Decisivo il pareggio tra lo Spezia e la Cremonese… - DiMarzio : #Crotone, è di nuovo #SerieA! La promozione è ufficiale - DAZN_IT : Il Crotone torna in Serie A dopo 2 anni ?? Simy e compagni possono iniziare a festeggiare ?? #SerieBKT #DAZN - dominique22oli : RT @youcrazydiam0nd: Quando la curva dei contagi risalirà perché vi siete ammassati (di nuovo) sul comune a festeggiare il Crotone, vi cure… - UgoBaroni : RT @CorSport: #MaxiLopez, sui social la festa per la A del #Crotone FOTO ?? ?? -