Crotone, 2 anni dopo è ancora Serie A! Manita al Livorno, frena lo Spezia (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Crotone doveva vincere contro il Livorno e poi aspettare un risultato favorevole in Spezia-Cremona: netto successo sui toscani, pari nella gara dei liguri e per i ragazzi di Stroppa è nuovamente Serie A! Due anni dopo l’ultima volta, i calabresi tornano nella massima Serie trascinati dal bomber Simy arrivato a quota 20 gol in campionato con la doppietta odierna. Di Zanellato, Gerbo e Molina le altre reti nel roboante 1-5 inflitto al Liorno già retrocesso. Promozione matematica, successiva a quella del Benevento, arrivata grazie all’1-1 fra Spezia e Cremona che ha concesso ai liguri un posto ai Playoff e ai pitagorici l’accesso alla Serie A.L'articolo Crotone, 2 ... Leggi su sportfair

