Cristina Parodi torna in tv alla guida del Premio Campiello 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Cristina Parodi Ritorno in tv lampo per Cristina Parodi. La giornalista, dopo un anno di assenza, si riaffaccia sul piccolo schermo. Sabato 5 settembre condurrà su Rai5 la serata finale del Premio Campiello, giunto alla cinquantottesima edizione. Quest’anno la competizione letteraria, nata nel 1963 per volere degli industriali del Veneto, si terrà nella suggestiva Piazza San Marco di Venezia. Cristina Parodi subentra ad Andrea Delogu. Prima ancora, nel 2018 e nel 2017, la serata era stata affidata a Mia Ceran ed Enrico Bertolino, che ne avevano ereditato il timone da Geppi Cucciari e Neri Marcorè, padroni di casa per 4 edizioni. Una sfilza di nomi che in comune curiosamente condividono l’appartenenza ... Leggi su davidemaggio

FilmNewsItaly : Cristina Parodi: dopo un anno sabbatico torna in tv - Alessia38014305 : @cristina_parodi ciao Cristina non è più la prima volta su Rai uno - periodiciweb : LA RIVINCITA DI CRISTINA PARODI - ilpopolano : Blog Post: LA RIVINCITA DI CRISTINA PARODI - - Asiainside_ : Paul un po’ meno Cristina Parodi? Grazie #ciavarrini -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Parodi Cristina Parodi difende il marito su Instagram DiLei Cristina Parodi torna in tv alla guida del Premio Campiello 2020

Ritorno in tv lampo per Cristina Parodi. La giornalista, dopo un anno di assenza, si riaffaccia sul piccolo schermo. Sabato 5 settembre condurrà su Rai5 la serata finale del Premio Campiello, giunto a ...

Cristina Buccino esce dall’acqua: Lato B da applausi, la foto in bianco e nero scatena i fan

In questa ultima foto su Instagram, Cristina Parodi si lascia immortalare mentre esce dall’acqua: il Lato B è davvero da applausi. Cristina Buccino immortalata mentre esce dall’acqua: Lato B da urlo.

Ritorno in tv lampo per Cristina Parodi. La giornalista, dopo un anno di assenza, si riaffaccia sul piccolo schermo. Sabato 5 settembre condurrà su Rai5 la serata finale del Premio Campiello, giunto a ...In questa ultima foto su Instagram, Cristina Parodi si lascia immortalare mentre esce dall’acqua: il Lato B è davvero da applausi. Cristina Buccino immortalata mentre esce dall’acqua: Lato B da urlo.