Cristiano Malgioglio al mare irriconoscibile, ecco cosa è successo al suo arrivo (Di venerdì 24 luglio 2020) mare. Sole. Vacanza. Cristiano Maglioglio sceglie la Puglia. Sui social, dove va fortissimo, si fa fotografare con un outfit insolito: costume, t- shirt e cappello copri-ciuffo. Adesso per super Cristiano è un momento d'oro. Sembra che il suo nuovo brano sia pronto ed uscirà dopo l'estate. Si tratta di un altro super tormentone che farà ballare tutti (come avviene ormai da anni). Mistero sul titolo, ma chi l'ha ascoltato ci racconta di un brano irresistibile. E Cristiano intanto si gode un po' di relax in una regione fantastica. Sembra che ieri, al tramonto, sia stata presa d'assalto la spiaggia: tutti a caccia di selfie con lui. Che, rispettando le misure di sicurezza, ha preferito salutare i fan a 2 metri di distanza. Leggi su liberoquotidiano

