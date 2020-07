Covid: nessun nuovo decesso in Lombardia (Di venerdì 24 luglio 2020) MILANO, 24 LUG - Non ci sono nuovi decessi in Lombardia per coronavirus e rimane quindi fermo a 16.801 il totale dei morti in regione dall'inizio della pandemia. Con 9.860 tamponi effettuati, ci sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessun Bollettino Covid: nessun nuovo contagio ad Arezzo. Oltre 1.300 i guariti e 550 tamponi eseguiti ArezzoNotizie Coronavirus, in Calabria un nuovo contagio. È riconducibile allo sbarco di Roccella

Nessun guarito negli ultimi 5 giorni mentre gli attualmente positivi sono 78 COSENZA – Un nuovo contagio in Calabria registrato nella ultime 24 ore dal dipartimento salute della Regione che porta a ...

Coronavirus, in Campania rallenta il contagio: solo sei casi nelle ultime 24 ore

Dopo alcuni giorni di aumento dei positivi al Coronavirus, rallenta la curva dei contagi in Campania. Sono sei i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore - come confermato dall’ultimo bollettino del ...

