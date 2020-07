Covid Italia, il bollettino: 252 nuovi casi e 5 morti in 24 ore (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus. Resta alto il dato totale dei positivi individuati in Italia in un giorno. Più basso di ieri, ma ancora ampiamente sopra quota 200. Più nel dettaglio i nuovi infetti sono... Leggi su ilmessaggero

poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - VittorioSgarbi : Tutta l'Italia ha le palle piene di questo terrorismo mediatico. - amnestyitalia : Dalle multe ai senza dimora all'esclusione dei gruppi vulnerabili dai servizi essenziali, ma anche solidarietà e bu… - CorradinoMineo : @fattoquotidiano Titolo sbagliato, amici del Fatto. L'articolo di Krugman riconosce all'Italia una ottima gestione… - Wallee___ : RT @helloitsaturn: Oggi 306 nuovi casi di covid in Italia. Non toccavamo i 300 da tanto tempo ormai, non so se ci rendiamo conto di cosa po… -