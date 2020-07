Covid, in tre mesi persi 500mila posti di lavoro (Di venerdì 24 luglio 2020) È drammatico il bilancio delle conseguenze della pandemia sulla disoccupazione. Lo dicono i dati dell’ultimo rapporto Ocse presentato in un incontro dell’Università Cattolica: in tre mesi l’Italia ha perso 500mila posti di lavoro. Un andamento peggiore che nel resto di molti altri Paesi colpiti dalla pandemia L’impatto sul mercato del lavoro del Covid-19 è stato immediato. In pochi mesi i progressi fatti negli ultimi dieci anni sono stati spazzati via: nei 37 Paesi Ocse il tasso di disoccupazione è passato dal 5,3% di gennaio all’8,4% di maggio. lavoro, tra i paesi più colpiti c’è l’Italia Tra i paesi più colpiti c’è sicuramente l’Italia che in ... Leggi su quifinanza

