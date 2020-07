Covid in Campania, altri sei contagiati e tre guariti nelle ultime 24 ore (Di venerdì 24 luglio 2020) Cresce ancora il numero di contagiati in Campania, anche se la curva del contagio rallenta sensiblmente rispetto ai giorni scorsi: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto... Leggi su ilmattino

mattinodinapoli : Covid in Campania, altri sei contagiati e tre guariti nelle ultime 24 ore - dariocurcio5 : #Campania #Covid_19 #24luglio 1557 tamponi effettuati. 6 nuovi positivi. 3 guariti. Dati Unità di crisi regionale. - irpiniatimes1 : Covid-19, aggiornamento Campania: il bollettino - erpedrini : RT @Storace: La caricatura di #DeLuca in #Campania offende i morti del #coronavirus. E dimentica quanti dal #sud e dalla sua regione vanno… - trevi_vito : RT @Storace: La caricatura di #DeLuca in #Campania offende i morti del #coronavirus. E dimentica quanti dal #sud e dalla sua regione vanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Lecco Calcio a 5. Il DS Magno: “Orgoglioso di entrare in una società molto importante”

LECCO – Classe ’93, originario di Marcianise, Eduardo Magno sarà in questa stagione il direttore sportivo del Lecco Calcio a 5. Nonostante la giovane età, Magno ha alle spalle diverse esperienze nel f ...

Coronavirus Campania, De Luca: “Pronti a prendere decisioni drastiche”

L’RT della Campania è dello 0,9. Seppur di poco è ancora sotto l ... dice De Luca parlando delle frasi nei confronti delle persone decedute per il Covid in alcuni territori della Lombardia. “Se c’è ...

LECCO – Classe ’93, originario di Marcianise, Eduardo Magno sarà in questa stagione il direttore sportivo del Lecco Calcio a 5. Nonostante la giovane età, Magno ha alle spalle diverse esperienze nel f ...L’RT della Campania è dello 0,9. Seppur di poco è ancora sotto l ... dice De Luca parlando delle frasi nei confronti delle persone decedute per il Covid in alcuni territori della Lombardia. “Se c’è ...