Covid, il ministero ordina la quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria. Speranza: "Il virus circola ancora" (Di venerdì 24 luglio 2020) L'annuncio del ministro: "Obbligo vale per tutti i cittadini che abbiano soggiornato in quei Paesi negli ultimi 14 giorni". Leggi su repubblica

MinLavoro : #Smartworking, dal 1 agosto 2020 nuova procedura semplificata per comunicare l'elenco dei dipendenti che lavorano d… - ItalyinLDN : RT @ItalyMFA: ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ??Informazioni aggiornate al #24luglio ?? - DavidCUnger : Covid, il ministero ordina la quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria. Speranza: 'Il virus … - MAX18673 : RT @ManfrediPotenti: ?? SCANDALO BONAFEDE ?? Solo nel 2020, quasi 28 MILIONI spesi per la gestione degli Uffici di Segreteria del Ministero… - StraNotizie : Covid, report Iss-ministero: 'Italia resta a bassa criticità' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministero Covid, report Iss-ministero: "Italia resta a bassa criticità" Adnkronos Covid, Rt nazionale sotto 1 ma casi aumentati in 9 regioni

"A livello nazionale, si osserva una leggera diminuzione nel numero di nuovi casi" di Covid-19 "diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall'Istituto superiore di sa ...

In Sicilia 8 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso

ROMA (ITALPRESS) - Otto nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 3 in rispetto a ieri. A riferirlo il Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino che monitora la pandemia in Italia.

"A livello nazionale, si osserva una leggera diminuzione nel numero di nuovi casi" di Covid-19 "diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall'Istituto superiore di sa ...ROMA (ITALPRESS) - Otto nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 3 in rispetto a ieri. A riferirlo il Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino che monitora la pandemia in Italia.